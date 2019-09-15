Патриарх Кирилл объявил о завершении «драмы разделения русского народа»

Воссоединение Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе («Русского экзархата») и РПЦ закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом, что стало последним актом, который закрыл драму революции и разделения народа, заявил патриарх Кирилл.

«Реализация этого прошения закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом и разделения русских, живущих за границей. И то, что это произошло в первый день церковного нового года (1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому), помогает понять, что это воссоединение - навсегда, на то будущее, которое перед нами лежит», – передает его слова РИА «Новости».

Заявление патриарх сделал в проповеди в храме святой равноапостольной княгини Ольги в Останкино.

«Это не просто церковное деяние – это последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа», – заявил предстоятель РПЦ.

Накануне патриарх Кирилл поздравил по телефону главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна (Реннето) с присоединением приходов «Русского экзархата» к Московскому патриархату.

В субботу Священный Синод Русской православной церкви в субботу принял в состав РПЦ архиепископа Иоанна, клириков и приходы, пожелавшие за ним последовать.