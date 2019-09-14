Глава «Русского экзархата» принят в юрисдикцию Московского патриархата

Священный Синод Русской православной церкви в субботу принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна (Реннето), а также клириков и приходы, которые желают за ним последовать.

«Члены Священного Синода, обсудив это обращение посредством способов удаленной связи, постановили <...> принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского Патриархата с титулом «Дубнинский», а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление», – передает ТАСС сообщение РПЦ.

Ранее Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе сообщила, что в случае присоединения к Русской православной церкви станет новой структурой в составе Московского патриархата, сохранив идентичность и автономию.

В 2018 году Константинопольский патриархат решил упразднить статус Патриаршего экзархата у Архиепископии, что означало ее фактическое упразднение как отдельной структуры и переподчинение около 120 приходов митрополиям западной Европы. В 2019 году чрезвычайное общее собрание Архиепископии отказалось выполнить постановление Константинополя и решило пересмотреть юрисдикцию Архиепископии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о выборе, стоящем перед православными верующими в Европе.

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