Русский экзархат Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе в случае присоединения к Русской православной церкви станет новой структурой в составе Московского патриархата, сохранив идентичность и автономию, говорится в заявлении секретариата Архиепископии.

В сообщении отмечается, что предложенный в проекте канонический статус будет статусом полноценной, автономной Архиепископии, а не статусом «патриархального экзархата», который не был архиепископией или даже не был епархией в организации Константинопольского патриархата.

«Он будет представлять собой в составе Московского патриархата новый тип церковного образования (структуры), который будет добавлен в устав Московского патриархата с тем же титулом, что и другие структуры, такие как Русская православная церковь за рубежом, и отличаться от Патриаршего экзархата в Западной Европе», – передает РИА «Новости» сообщение Архиепископии.

Подчеркивается, что присоединение Русского экзархата к РПЦ способно защитить его от неожиданного и произвольного упразднения. При этом Архиепископия сохранит свое юридическое существование согласно французскому законодательству, что обеспечит ее автономию.

Вопрос о присоединении Архиепископии к Московскому патриархату будет рассмотрен на заседании генеральной ассамблеи в субботу, 7 сентября.

Архиепископия русских приходов в Западной Европе (Русский экзархат) была образована в 1924 году, а позднее вошла в состав Константинопольского патриархата и имела статус патриаршего экзархата.

В 2018 году Константинопольский патриархат решил упразднить статус Патриаршего экзархата у Архиепископии, что означало ее фактическое упразднение как отдельной структуры и переподчинение около 120 приходов митрополиям западной Европы. В 2019 году чрезвычайное общее собрание Архиепископии отказалось выполнить постановление Константинополя и решило пересмотреть юрисдикцию Архиепископии.

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