Макрон заявил о первом не связанном с войнами беспрецедентном кризисе

Мировая система переживает беспрецедентный кризис, и он впервые не является следствием мировых войн, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Международная система переживает беспрецедентный кризис. Впервые кризис не является следствием мировых войн», – передает слова Макрона ТАСС.

Макрон заявил, что этот кризис связан «с совершенно новыми вызовами и врожденными недостатками нашей системы». По его словам, эти недостатки и вызовы вместе вызвали «уникальную химическую реакцию».

«Это привело к политическому и экономическому кризису мировой системы. Той системы, которая лежит в основе рыночной экономики, открытости рынков, свободных обменов товарами, сотрудничества, сложившегося после Второй мировой войны», – сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что эта система была «необычайно эффективной на протяжении семи десятков лет», избавив миллионы людей от бедности и позволив установить мир в регионах, где казалось, что «войну остановить было невозможно».

«Однако последние годы показали, что появились новые формы неравенства, в том числе в наших обществах. Они раскололи общество, вызвав кризис наших демократических устоев, вселив сомнения в отношении действенности западных демократий», – отметил он.

В итоге, считает Макрон, произошло «возрождение одностороннего подхода» – в том числе у тех, кто оставался гарантом многосторонности международной системы.

«Таким образом политическая и экономическая система оказалась потрясена сегодня в своих основах и пребывает в кризисе», – выразил мнение французский лидер.

Он добавил, что к «углубляющимся трещинам в обществах и международной системе» добавилось воздействие демографических и миграционных проблем, нехватка продовольствия, вызовы в сфере цифровых технологий, проблема защиты климата и защиты биологического разнообразия.

В августе Макрон признал конец гегемонии Запада. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это его заявление.

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