Женщина сожгла дом после побега изолированных ею от мира детей на Урале

В городе Усть-Катав (Челябинская область) после пожара в жилом доме нашли тело женщины. Местные СМИ сообщают, что она могла сама поджечь жилище после побега троих детей – мать несколько лет скрывала их от внешнего мира.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что 11 ноября в Усть-Катав выехала министр социальных отношений региона Ирина Буторина, чтобы на месте разобраться в случившемся, передает Ura.ru.

«Министр Буторина выясняет обстоятельства пожара и в каких условиях жили несовершеннолетние дети», – пояснила она.

Газета «Усть-Катавская неделя» сообщает, что 6 ноября местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что пропали ее дети 20, 15 и 11 лет. Всех троих нашли в тот же день, но домой возвращать не стали до выяснения обстоятельств.

Утром 7 ноября поступил сигнал о возгорании частного дома. Пожар ликвидировали, а тело проживавшей в нем женщины обнаружили в соседнем строении. Сообщается, что именно она могла поджечь дом.

Позже выяснилось, что детей, в том числе и взрослую дочь, мать полностью изолировала от мира и не выпускала за пределы двора – младшие даже не учились в школе.

Старшая дочь рассказала, что она все же тайно поддерживала связь с внешним миром. В ноябре она с другими детьми решила сбежать из дома.

Отмечается, что в Усть-Катав уже приехал отец детей, проживавший отдельно от семьи.

Ранее следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына.

Мужчина объяснял свои действия спешкой и плохим поведением сына. Мать ребенка утверждает, что мальчик просидел на цепи в сарае много месяцев.