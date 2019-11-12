Женщина сожгла дом после побега изолированных ею от мира детей на Урале

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12 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
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Россия перестала зависеть от цен на нефть

Россия легко переживает падение нефтегазовых доходов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Для экспорта нефти и газа 2019 год оказался не лучшим. Россия заработала на своих главных сырьевых ресурсах меньше, чем годом ранее. Доходы от экспорта нефти упали на 4%, от экспорта газа – в три раза сильнее. Несмотря на это, российская экономика не скатилась в рецессию, а российский бюджет сохранил профицит. Подробности...
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Три сценария жизни свергнутых правителей

Хуан Перон вернулся в президентский дворец в столице Аргентины спустя 18 лет, проведенных в эмиграцииФото: AP/ТАСС
Потеря власти в Боливии Эво Моралесом и сообщения о покупке семьей Башара Асада квартир в «Москва-Сити» стали поводом для потока шуток насчет «бегства в Ростов». И хотя в обоих случаях ни о каком переезде в Россию отрекшихся от власти иностранных лидеров речи не идет, сама тема заграничного изгнания бывших глав государств достаточно интересна. И вовсе не так однозначна, как кажется. Подробности...
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Либералы пляшут с отрубленными руками аспирантки

Олег Соколов заявил, что раскаивается в преступленииФото: Петр Ковалев/ТАСС
В современном политическом мире понятия добра и зла потеряли объективность. В последние дни у российской оппозиции случился повод радостно поязвить: заслуженный ученый убил и расчленил свою молодую любовницу. Ликование людей с «хорошими лицами» вызвала личность убийцы – известного историка из СПбГУ Олега Соколова. Чем же он оказался для них хуже других убийц и насильников? Подробности...
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Армию Украины реформируют по указу Януковича

На Украине вернулись к идее отменить массовый призыв на военную службу и сделать армию полностью профессиональнойФото: Zuma/ТАСС
Министр обороны Украины Загороднюк пообещал перевести армию на контрактную основу. В свое время Янукович уже отменял призыв, и с января 2014 года ВСУ должны были комплектоваться контрактниками. Но помешал Майдан. Загороднюк объясняет необходимость профессиональной армии «натовским стандартом». Министр лукавит – в НАТО есть армии с призывниками. Зачем же Украине армия, на которую у нее нет денег? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Отстаньте от кормления грудью и займитесь психиатрией

Елена Кондратьева, журналист
Отстаньте от грудного вскармливания и молодых матерей. Не надо воспевать лактацию, не надо ходить с голой грудью и висящей на ней ребенке в общественных местах. Вы, возможно, расширяете своим подвигом норму, но при этом создаете ненужный ажиотаж вокруг этой темы и собственного младенца. Подробности...
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Того, кто уходит, надо отпускать

Сергей Худиев, публицист, богослов
На религиозные сообщества оказывается огромное давление с тем, чтобы заставить их принять либеральную повестку дня. В отличие от большевиков, которые стремились просто и грубо физически уничтожить Церковь, основная стратегия либералов состоит в растлении ее изнутри. Подробности...
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Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью

Николай Гурьянов, журналист
Грудное вскармливание – это максимально красиво. Насколько красивыми вообще могут быть явления. И кажется невероятным, что у кого-то этот процесс может вызывать неприятие и даже желание запретить его. Подробности...
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      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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      В России празднуют День народного единства

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          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

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          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

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              Женщина сожгла дом после побега изолированных ею от мира детей на Урале

              12 ноября 2019, 13:14

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В городе Усть-Катав (Челябинская область) после пожара в жилом доме нашли тело женщины. Местные СМИ сообщают, что она могла сама поджечь жилище после побега троих детей – мать несколько лет скрывала их от внешнего мира.

              Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что 11 ноября в Усть-Катав выехала министр социальных отношений региона Ирина Буторина, чтобы на месте разобраться в случившемся, передает Ura.ru.

              «Министр Буторина выясняет обстоятельства пожара и в каких условиях жили несовершеннолетние дети», – пояснила она.

              Газета «Усть-Катавская неделя» сообщает, что 6 ноября местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что пропали ее дети 20, 15 и 11 лет. Всех троих нашли в тот же день, но домой возвращать не стали до выяснения обстоятельств.

              Утром 7 ноября поступил сигнал о возгорании частного дома. Пожар ликвидировали, а тело проживавшей в нем женщины обнаружили в соседнем строении. Сообщается, что именно она могла поджечь дом.

              Позже выяснилось, что детей, в том числе и взрослую дочь, мать полностью изолировала от мира и не выпускала за пределы двора – младшие даже не учились в школе.

              Старшая дочь рассказала, что она все же тайно поддерживала связь с внешним миром. В ноябре она с другими детьми решила сбежать из дома.

              Отмечается, что в Усть-Катав уже приехал отец детей, проживавший отдельно от семьи.

              Ранее следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына.

              Мужчина объяснял свои действия спешкой и плохим поведением сына. Мать ребенка утверждает, что мальчик просидел на цепи в сарае много месяцев.


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