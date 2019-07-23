Удерживавшийся отцом в сарае мальчик провел на цепи много месяцев

Мать десятилетнего мальчика из Краснодарского края, которого отец держал на цепи в сарае, рассказала, что ребенок находился в заточении несколько месяцев.

По словам матери ребенка, с ее сыном так обращались «несколько месяцев», все это время «он находился на цепи в сарае», передает ТАСС.

«У ребенка вздут живот, диагностирована деформация верхних частей тела, потому что какое-то время не кормили его, худой, бледный, долгое время не был на свежем воздухе», – рассказала мать ребенка, Виктория Пономарчук.

«Он боится, что попадет обратно к папе», – добавила женщина.

«Из соображений безопасности в связи с опасностью со стороны отца, ребенок несколько месяцев пробудет в реабилитационном центре, также ему нужна психологическая помощь, важно, чтобы он находился под присмотром психологов, потому что его психологическое состояние оценивают как тяжелое, он находится в шоковом состоянии», – сообщила мать мальчика.

По ее словам, после того, как мальчик пройдет реабилитацию, она намерена забрать его жить к себе. Пономарчук утверждает, что была незаконно лишена возможности контролировать состояние здоровья ребенка и то, как с ним обращаются.

«На протяжении шести лет отец ребенка не давал мне видеться и общаться с ребенком. Судом запрет на общение установлен не был, я обращалась в полицию, в органы опеки, в прокуратуру и судебным приставам, мне приходили в ответы, в которых говорилось, что воздействовать на отца ребенка в решении этого вопроса не могут. Когда проходили судебные разбирательства по определению места жительства сына, мне поступали угрозы со стороны его отца», – рассказала мать ребенка.

Накануне стало известно, что на отца мальчика завели уголовное дело после того, как он посадил своего сына на цепь и оставил в сарае. Отец ребенка объяснил свои действия спешкой и плохим поведением сына.