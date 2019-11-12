В ДНР оценили план бывшего квнщика по «реинтеграции Донбасса»

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12 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 12:06  |  vz.ru
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Россия перестала зависеть от цен на нефть

Россия легко переживает падение нефтегазовых доходов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Для экспорта нефти и газа 2019 год оказался не лучшим. Россия заработала на своих главных сырьевых ресурсах меньше, чем годом ранее. Доходы от экспорта нефти упали на 4%, от экспорта газа – в три раза сильнее. Несмотря на это, российская экономика не скатилась в рецессию, а российский бюджет сохранил профицит. Подробности...
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Три сценария жизни свергнутых правителей

Хуан Перон вернулся в президентский дворец в столице Аргентины спустя 18 лет, проведенных в эмиграцииФото: AP/ТАСС
Потеря власти в Боливии Эво Моралесом и сообщения о покупке семьей Башара Асада квартир в «Москва-Сити» стали поводом для потока шуток насчет «бегства в Ростов». И хотя в обоих случаях ни о каком переезде в Россию отрекшихся от власти иностранных лидеров речи не идет, сама тема заграничного изгнания бывших глав государств достаточно интересна. И вовсе не так однозначна, как кажется. Подробности...
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«Дело Соколова» показало тревожную особенность российского общества

Соколов раскаивается – но есть признаки того, что его преступление не было случайностьюФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Следователи, психиатры и обыватели ищут причины чудовищного преступления, совершенного петербургским историком Олегом Соколовым. Адвокаты утверждают, что Соколов убил свою любовницу «в состоянии аффекта», но есть свидетельства, что он мог применять насилие и по отношению к другим своим женщинам. И это уже является показателем того, как в России относятся к насилию как таковому. Подробности...
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Армию Украины реформируют по указу Януковича

На Украине вернулись к идее отменить массовый призыв на военную службу и сделать армию полностью профессиональнойФото: Zuma/ТАСС
Министр обороны Украины Загороднюк пообещал перевести армию на контрактную основу. В свое время Янукович уже отменял призыв, и с января 2014 года ВСУ должны были комплектоваться контрактниками. Но помешал Майдан. Загороднюк объясняет необходимость профессиональной армии «натовским стандартом». Министр лукавит – в НАТО есть армии с призывниками. Зачем же Украине армия, на которую у нее нет денег? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Отстаньте от кормления грудью и займитесь психиатрией

Елена Кондратьева, журналист
Отстаньте от грудного вскармливания и молодых матерей. Не надо воспевать лактацию, не надо ходить с голой грудью и висящей на ней ребенке в общественных местах. Вы, возможно, расширяете своим подвигом норму, но при этом создаете ненужный ажиотаж вокруг этой темы и собственного младенца. Подробности...

Того, кто уходит, надо отпускать

Сергей Худиев, публицист, богослов
На религиозные сообщества оказывается огромное давление с тем, чтобы заставить их принять либеральную повестку дня. В отличие от большевиков, которые стремились просто и грубо физически уничтожить Церковь, основная стратегия либералов состоит в растлении ее изнутри. Подробности...
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Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью

Николай Гурьянов, журналист
Грудное вскармливание – это максимально красиво. Насколько красивыми вообще могут быть явления. И кажется невероятным, что у кого-то этот процесс может вызывать неприятие и даже желание запретить его. Подробности...
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      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

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              В ДНР оценили план бывшего квнщика по «реинтеграции Донбасса»

                 12 ноября 2019, 11:48
              Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
              Текст: Наталья Макарова

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              «Упрощение режима пересечения границы позволит решить проблему очередей, где в этом году погибло 35 человек. Но не думаю, что СБУ позволит протолкнуть эту идею», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший вице-премьер ДНР Андрей Пургин. Так он прокомментировал предложение советника главы СНБО Украины Сергея Сивохи сделать первый шаг к «реинтеграции» Донбасса.

              «Сергей Сивохо высказывается в том же духе, что и ранее: нужно прекратить демонизировать Донбасс, не надо превращать его население в «тех, кого не жалко». Это такая попытка вести пропаганду в отношении жителей Донбасса», – заметил донецкий общественный деятель, бывший замглавы правительства ДНР и экс-спикер парламента республики Андрей Пургин.

              Эксперт упомянул о двух подходах со стороны Украины по отношению к Донбассу. Первый – «задушить в объятиях» (которого придерживаются ряд представителей команды Владимира Зеленского). «Второй, как у Петра Порошенко – заставить людей покинуть территорию и после этого прийти на пустую землю. Эти два подхода борются сейчас в разных кабинетах Украины», – констатировал собеседник.

              Ранее советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Сивохо призвал «идти на помощь нашим людям, которые находятся в серой и красной зонах». Поясним – «красной зоной» называют территории, контролируемые с одной стороны украинскими силовиками, с другой – народными милициями ДНР и ЛНР. «Серая зона» – демилитаризованная полоса, которая должна появиться после взаимного отвода войск. Сивохо заявил, что «реинтеграцию» Донбасса нужно начать с максимального упрощения процедур пересечения линии разграничения сторон.

              На ваш взгляд

               
              Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?




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              По мнению советника главы СНБО, требуется «упрощение режима пересечения» контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Сивохо заявил: он мечтает, чтобы «КПВВ не стало вообще», а Украина «вновь была единой».

              Напомним, Сивохо – многолетний участник КВН, актер, телеведущий, экс-коллега президента Владимира Зеленского по студии «Квартал 95». На должность советника секретаря СНБО по Донбассу Сивохо был назначен в октябре.

              «По Минским соглашениям, этот существующий пропускной режим на Донбассе похож на визовый. Необходимо подать документы заранее, получить разрешение на пересечение границы. Не хватает только оплаты», – пояснил Пургин. С украинской стороны порядок прохода «границы», то есть линии соприкосновения сторон, контролирует Служба безопасности Украины (СБУ). «Система пропусков, которые выдает СБУ, сложна, запутанна и непонятна», – констатирует собеседник. Пургин выразил сомнение в том, что Служба безопасности и другие силовые структуры Украины всерьез позволят реализовать «мечты» и планы Сивохо.

              Силовики заинтересованы в победе, а не в развитии мирного процесса в Донбассе.  «Для этого все средства хороши. Украина старается максимально усложнить жизнь на Донбассе. За пять лет были выдуманы все возможные способы сделать это, оказывалось максимальное физическое и психическое давление на людей», – констатировал Пургин.

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