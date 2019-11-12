В ДНР оценили план бывшего квнщика по «реинтеграции Донбасса»

«Упрощение режима пересечения границы позволит решить проблему очередей, где в этом году погибло 35 человек. Но не думаю, что СБУ позволит протолкнуть эту идею», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший вице-премьер ДНР Андрей Пургин. Так он прокомментировал предложение советника главы СНБО Украины Сергея Сивохи сделать первый шаг к «реинтеграции» Донбасса.

«Сергей Сивохо высказывается в том же духе, что и ранее: нужно прекратить демонизировать Донбасс, не надо превращать его население в «тех, кого не жалко». Это такая попытка вести пропаганду в отношении жителей Донбасса», – заметил донецкий общественный деятель, бывший замглавы правительства ДНР и экс-спикер парламента республики Андрей Пургин.

Эксперт упомянул о двух подходах со стороны Украины по отношению к Донбассу. Первый – «задушить в объятиях» (которого придерживаются ряд представителей команды Владимира Зеленского). «Второй, как у Петра Порошенко – заставить людей покинуть территорию и после этого прийти на пустую землю. Эти два подхода борются сейчас в разных кабинетах Украины», – констатировал собеседник.

Ранее советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Сивохо призвал «идти на помощь нашим людям, которые находятся в серой и красной зонах». Поясним – «красной зоной» называют территории, контролируемые с одной стороны украинскими силовиками, с другой – народными милициями ДНР и ЛНР. «Серая зона» – демилитаризованная полоса, которая должна появиться после взаимного отвода войск. Сивохо заявил, что «реинтеграцию» Донбасса нужно начать с максимального упрощения процедур пересечения линии разграничения сторон.

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По мнению советника главы СНБО, требуется «упрощение режима пересечения» контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Сивохо заявил: он мечтает, чтобы «КПВВ не стало вообще», а Украина «вновь была единой».

Напомним, Сивохо – многолетний участник КВН, актер, телеведущий, экс-коллега президента Владимира Зеленского по студии «Квартал 95». На должность советника секретаря СНБО по Донбассу Сивохо был назначен в октябре.

«По Минским соглашениям, этот существующий пропускной режим на Донбассе похож на визовый. Необходимо подать документы заранее, получить разрешение на пересечение границы. Не хватает только оплаты», – пояснил Пургин. С украинской стороны порядок прохода «границы», то есть линии соприкосновения сторон, контролирует Служба безопасности Украины (СБУ). «Система пропусков, которые выдает СБУ, сложна, запутанна и непонятна», – констатирует собеседник. Пургин выразил сомнение в том, что Служба безопасности и другие силовые структуры Украины всерьез позволят реализовать «мечты» и планы Сивохо.

Силовики заинтересованы в победе, а не в развитии мирного процесса в Донбассе. «Для этого все средства хороши. Украина старается максимально усложнить жизнь на Донбассе. За пять лет были выдуманы все возможные способы сделать это, оказывалось максимальное физическое и психическое давление на людей», – констатировал Пургин.

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