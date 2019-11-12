Бывший КВНщик предложил первый шаг для «реинтеграции» Донбасса

«Реинтеграцию» Донбасса нужно начать с максимального упрощения процедур пересечения линии разграничения сторон, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.

Он призвал «идти на помощь нашим людям, которые находятся в серой и красной зонах». По его мнению, требуется «упрощение режима пересечения» контрольных пунктов въезда-выезда.

«Это первый шаг», – приводит его слова УНИАН.

Сивохо считает, что такие «реальные маленькие шаги» можно «быстро осуществить», что даст «видимый глазами сразу результат».

КПВВ он назвал «границей между мирами». Сивохо мечтает, чтобы «КПВВ не стало вообще», а Украина «вновь была единой». По его словам, на КПВВ «равенство и единство уходят на другой план».

«Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар – мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой?» – заявил он, добавив, что вопросы безопасности важны, но возникает риск «в борьбе за возвращение территорий потерять людей».

«Это люди, которых мы уже практически теряем, туго «закручивая гайки» в некоторых процедурах», – сказал Сивохо.

Он сообщил, что в основном линию разграничения пересекают пенсионеры (около 60%). За 2018 год при прохождении процедур погибло 50 человек, еще 34 – за первую половину 2019 года. Сивохо подчеркнул, что «медпомощь не может добраться до человека с приступом, потому что все подъезды заблокированы машинами и очередями».

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«Чем лучше условия мы будем для них создавать, тем выше мы поднимем реноме своей страны. Пусть люди, попадая к нам, видят, что о них помнят, о них заботятся», – сказал Сивохо.

Напомним, Сивохо – шоумен, актер, телеведущий и креативный продюсер студии «Квартал 95». В октябре он был назначен на должность советника секретаря СНБО Украины по Донбассу.

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