Ответственным за Донбасс в СНБО Украины назначен комик

Шоумен, актер, телеведущий и креативный продюсер студии «Квартал 95» Сергей Сивохо сообщил о назначении на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по Донбассу.

«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы», – написал Сивохо в Facebook.

Ранее, когда Сивохо собирался баллотироваться в Верховую раду от партии Зеленского «Слуга народа», он называл своим приоритетом в депутатской деятельности восстановление Донбасса.

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