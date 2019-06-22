Партия Зеленского начала выдвигать в Раду КВНщиков

Экс-игрок КВН, юморист и телеведущий Сергей Сивохо собирается баллотироваться в Верховую раду от партии Зеленского «Слуга народа».

«Что стало причиной? Личные отношения с президентом. Я видел очень тяжелую работу («Слуги народа») по подбору мажоритарщиков именно в Донецкой области, а это мой родной регион, и когда президент обратился ко мне за помощью, я не смог отказать», – заявил Сивохо украинскому «Громадскому ТВ».

Бывший КВНщик будет участвовать в выборах в одномандатном округе Донецкой области. Как сказал сам кандидат, деньги на предвыборную кампанию он собирает «по друзьям».

Своим приоритетом в депутатской деятельности Сивохо назвал восстановление Донбасса.

«Приоритет – это восстановление Донбасса, безусловно. Меня также очень интересуют новые технологии, то же «государство в смартфоне», много интересных вещей для меня, даже медицина», – добавил он.

Ранее стало известно, что партия Зеленского вырвалась вперед с большим отрывом перед выборами в Раду.

Также выяснилось, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.

Напомним, внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.

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