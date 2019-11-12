Трамп позвонил Болтону домой для жалобы на сюжет CNN о Черном море

Президент США Дональд Трамп в начале года позвонил домой занимавшему тогда пост его помощника по национальной безопасности Джону Болтону, чтобы пожаловаться на материал телекомпании CNN о подготовке операции по направлению кораблей американских ВМС в Черное море в свете инцидента в Керченском проливе.

Об этом 30 октября заявил под присягой американским законодателям экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон. Слушания прошли в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента Трампа.

«У CNN был материал … это было связано со свободой судоходства в Черном море, было похоже, будто это было прямым ответом России, что это был вызов России (в свете инцидента в Керченском проливе)», – заявил дипломат, добавив, что операцию планировалось провести в январе.

По его словам, материал телекомпании «преувеличивал масштабы ситуации» в связи с тем, что речь шла о стандартном уведомлении в рамках Конвенции Монтрё о планах ВМС США войти в Черное море. Кроме того, по его словам, турецкая сторона была проинформирована об этом намерении.

«Болтон рассказал, что президент (Трамп) позвонил ему домой и пожаловался на этот репортаж», – отметил Андерсон, передает ТАСС.

После того, как CNN опубликовала материал, Белый дом попросил ВМС США отменить операцию. «Мы встретились с Болтоном и обсудили это, и он дал понять, что президент позвонил ему, чтобы пожаловаться на этот репортаж. И, возможно, что он был удивлен. Операция была отменена», – сказал Андерсон, отметив, что позже операция все же была проведена.

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его давления на Зеленского. Для опровержения претензий Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским.

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