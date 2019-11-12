WADA предсказало решение о несоответствии РУСАДА кодексу

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что Российское антидопинговое агентство, скорее всего, признают нарушившим кодекс организации.

По его словам, «манипуляции» РУСАДА с данными «практически видны воочию». После доклада экспертов WADA озвучит рекомендации. Вероятно, «российским властям будет заявлено о несоответствии». После этого, «у них будет 21 день на то, чтобы согласиться с заключением».

Риди не ожидает согласия. По его мнению, дело пойдет в Спортивный арбитражный суд, передает РИА «Новости» со ссылкой на RFI.

Он напомнил, что принят «новый список правил, которые необходимо соблюдать для получения статуса соответствия». Список позволяет WADA подать в суд.

Говоря о скандале 2015 года, Риди заявил: «Стало очевидно, что вся система работает неправильно». На прозвучавшие предложения проверить «весь российский спорт» Риди тогда ответил: «Для этого мне нужны две вещи — разумеется, больше доказательств и больше денег».

Он подчеркнул, что «спорт вообще не был готов к такому, совершенно не готов к последствиям: Россия – крупнейшая спортивная держава, российские спортсмены выигрывали много наград, в России проходило множество соревнований».

Особенно сильно скандал отразился на зимних видах спорта, поскольку «проведение многих первенств, которые планировались в России, вдруг оказалось проблематичным», заявил он.

Напомним, WADA заподозрило РУСАДА в подделке данных московской антидопинговой лаборатории. WADA начало процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

На прошлой неделе Риди выразил мнение, что РУСАДА в его нынешнем виде не имеет отношения к манипуляциям с данными московской антидопинговой лаборатории.