Президент WADA заявил о невиновности РУСАДА в манипуляциях с допингом

Президент WADA Крейг Риди выразил мнение, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в его нынешнем виде не имеет отношения к манипуляциям с данными московской антидопинговой лаборатории.

«По моему мнению, РУСАДА в нынешнем своем виде не была вовлечена в дела лаборатории», – сказал Риди, передает РИА «Новости».

Ранее в среду министр спорта Павел Колобков заявил, что Россия выполняет все обязательства перед WADA по вопросу соблюдения условий восстановления РУСАДА.

В октябре генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус допустил, что целью вмешательства в базу данных Московской антидопинговой лаборатории могло стать сокрытие информации о бывших спортсменах, которые сейчас занимают высокие руководящие посты.

До этого WADA начало процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.