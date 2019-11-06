Минспорта заявило о выполнении всех обязательств перед ВАДА

Россия выполняет все обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) по вопросу соблюдения условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил министр спорта Павел Колобков.

«В соответствии с решением исполкома ВАДА (от 20 сентября 2018 года) российская сторона передала ВАДА все запрошенные образцы. Представителям ВАДА был предоставлен полный доступ в московскую лабораторию для получения данных. Мы выполняем все обязательства, которые от нас зависели. В течение этого года мы были в более тесном сотрудничестве с ВАДА, чем когда-либо прежде», – передает ТАСС слова Колобкова во время Всемирной антидопинговой конференции в Катовице в среду.

Он заявил также, что спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, должны нести наказание, вне зависимости от их национальной принадлежности.

«Если кто-то из спортсменов будет признан виновным в употреблении допинга, мы будем заниматься этим вопросом вместе. Да, есть отдельные случаи, которые существуют в любой стране, и если кто-то нарушает антидопинговые правила, то, конечно, этот человек должен быть наказан. Это правило должно работать для любого спортсмена из любой страны», – сказал Колобков.

Напомним, во вторник ВАДА отправило в федерации допинговые дела 47 российских спортсменов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД