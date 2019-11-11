Патрушев обвинил США в работе на понижение порога применения ядерного оружия

Развал американцами договоров по ограничению вооружений кратно увеличивает риски для всего человечества, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в своей статье для «Российской газеты».

Он отметил, что США запустили процесс демонтажа договора о ракетах средней и меньшей дальности, попытавшись «переложить всю вину на Москву». Он поставил в один ряд с этими действиями выход США в 2002 году из Договора по ПРО, «нежелание Вашингтона ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), работать над продлением Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)», а также заявление Белого дома о подготовке к выходу из Договора по открытому небу.

Об этом секретарь Совбеза написал в своей статье «Видеть цель» о безопасности России в современном мире для «Российской газеты».

«Все это негативно влияет на предсказуемость военно-стратегической обстановки, в том числе ведет к понижению порога применения ядерного оружия и, соответственно, кратно увеличивает риски для всего человечества», – написал он.

Также Патрушев заметил, что традиционные партнеры и наиболее лояльные союзники США в евроатлантическом регионе начинают понимать, что «бездумное следование в фарватере Вашингтона может иметь разрушительные последствия».

«Упомянутый выше пример с развалом американцами ДРСМД дал понять европейцам, что во имя реализации своих частных приоритетов Белый дом готов легко поступиться безопасностью своих союзников», – заявил Патрушев.

Ранее в МИД России заявили, что США специально тянут время и ищут повод для того, чтобы избавиться от СНВ-3.

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