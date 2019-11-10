Боевики «Правого сектора» обстреляли грузовики с украинскими военными

Вблизи пилотного участка разведения сил и средств «Петровское – Богдановка» боевики «Правого сектора*» (запрещенная в РФ организация) обстреляли грузовик с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в управлении Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

«Сегодня боевики из «Правого сектора*» в районе села Новогнатовка двумя выстрелами из РПГ-18 «Муха» обстреляли автомобиль «Урал», следовавший из участка разведения сторон в районе села Богдановка», – передает «Донецкое агентство новостей» сообщение Народной милиции ДНР.

По данным НМ, в результате обстрела погиб один военнослужащий ВСУ, еще четверо получили ранения.

В ДНР обратили внимание миссии ОБСЕ на данный инцидент как на доказательство дестабилизации обстановки со стороны националистов и неспособности украинского командования контролировать ситуацию вблизи района разведения сторон.

Ранее в воскресенье сообщалось, что вооруженные силы Украины обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.

Накануне Киев и ДНР начали синхронный отвод сил на участке у линии соприкосновения в районе Петровского. В начале ноября Киев уже срывал этот процесс в Петровском. Кроме того, ВСУ сильно затянули отвод сил в Золотом.

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