В Европе объяснили парадокс «смерти мозга» НАТО

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Трамп выбрал следующую жертву торговой войны

Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Европа начала подбирать место России на мировой арене

Европа хочет развернуть Россию в свою сторонуФото: общественное достояние
О геополитической стратегии России, ее месте и будущем спорят во всем мире. Но практически никто из лидеров великих держав не делится своим мнением с публикой. Тем не менее французский президент Макрон уже не в первый раз вслух размышляет о том, какой выбор стоит перед Россией. А сейчас он назвал три сценария будущего для нашей страны. Но они чересчур категоричны. Подробности...
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Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеровФото: Viktor Korotayev/Reuters
Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Падение Берлинской стены зависело от одного человека

Харальд Йегер – человек, который мог предотвратить падение Берлинской стеныФото: Fabian Sommer/Global Look Press
30 лет назад не стало Берлинской стены – главного символа холодной войны в Восточной Европе. С ее открытия начался неконтролируемый процесс падения социалистических режимов в Восточной Европе, принявший характер домино и затем перекинувшийся на сам Советский Союз. Есть основания полагать, что это важнейшее событие произошло в значительной мере случайно. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Германия так и не избавилась от своей стены

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Три десятилетия назад ГДР и ФРГ начали объединяться. Но так и не объединились до сих пор. Запад живет сам по себе, Восток – сам по себе, и с мест своих им не сойти. Да, при этом они еще и не любят друг друга. Подробности...
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Макрон не ответил на главный вопрос про Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Франции рассказал о путях дальнейшего развития России. Первый он назвал бессмысленным, второй – унизительным, а третий – органичным. Но проблема в том, что Россия давно считает себя частью Европы, а сама Европа так не считает. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Украина заблудилась на майдане

Глеб Простаков, журналист
Поиск мнимого перерождения страны оказался губительным для украинцев. Майдан, в точности как в песне, превратился в место, где каждый слышит только себя, замкнутым кругом в котором смешались боль, обида, обозленность и непонимание. Подробности...
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      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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          Как падение Берлинской стены изменило мир?
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          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
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              Как падение Берлинской стены изменило мир?

              В Европе объяснили парадокс «смерти мозга» НАТО

                 10 ноября 2019, 14:22
              Фото: Nikola Solic/Reuters
              Текст: Ольга Никитина

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              Президент Франции Эммануэль Макрон поставил НАТО диагноз «смерть мозга», а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что сейчас организация сильнее, чем когда-либо. Парадоксальным образом оба они правы, считает швейцарский телеканал SRF.

              Корреспондент канала Себастьян Рамшпек подчеркнул, что критика Макрона в адрес НАТО затмила даже заявления американского президента Дональда Трампа о том, что НАТО устарело и изжило себя, передает ИноТВ.

              Между тем и Макрон, и возразивший ему Столтенберг правы. В военном плане дела НАТО, являющегося американо-европейским «оборонительным» альянсом, обстоят лучше, чем бывало, констатирует швейцарский телеканал. Рамшпек отмечает, что после распада Советского Союза в 1991 году НАТО потеряло смысл своего существования, однако за последние годы снова возникшая напряженность в отношениях с Россией и угроза со стороны террористических группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство*» (запрещены в РФ) привели к новому наращиванию вооружений.

              «НАТО находится в хорошем состоянии – и в то же время выглядит парализованным», – считает автор публикации. Он поясняет, что истинная сила альянса измеряется не танками, а готовностью использовать эти танки, – или, иными словами, «верой друзей и врагов в волю партнеров по альянсу к содействию».

              Он напомнил, что в случае военного нападения на одно из государств НАТО договор обязывает остальных участников к оказанию помощи. Однако впервые в истории НАТО появились сомнения в том, что эта обязанность к оказанию помощи в критическом случае действительно будет принята во внимание, подчеркивает швейцарский журналист. «Ввяжутся ли США в войну, чтобы защитить Польшу или Латвию от российской агрессии? Придут ли Германия и Люксембург на помощь Турции, чтобы защитить ее от ответного нападения Сирии?» – задается вопросами Рамшпек, напоминая об ответе Макрона на эти вопросы: «Я не знаю».

              Соединенные Штаты больше не хотят играть роль мирового жандарма, идеологические разногласия в НАТО стали серьезнее, чем когда-либо, констатирует автор статьи.

              Вместе с тем, по его мнению, стремление Европы позаботиться о своей обороне не имеет шансов на успех в обозримом будущем. В первую очередь, страны Восточной Европы, но также и Германия, хотят непременно сохранить НАТО как оборонно-политическую структуру, а США – как партнера по альянсу, поясняет автор.

              Боеспособность США недостижима для Европы, отмечает SRF. Вооруженным силам стран ЕС еще долго будет недоставать общих структур, вооружений и опыта ведения военных действий для того, чтобы хотя бы приблизиться к уровню боеспособности США. Невозможно представить, что Франция предоставит свое ядерное оружие под контроль штаба ЕС в Брюсселе, убежден корреспондент телеканала.

              Таким образом, НАТО, возможно, и находится в состоянии смерти мозга, однако альтернативная модель Макрона будет еще долго оставаться нежизнеспособной, заключает SRF.

              Напомним, 7 ноября французский лидер Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса. При этом он назвал немыслимым, что Россия считается «первоначальным врагом» военного блока после прекращения действия Варшавского договора.

              Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала заявку Макрона на лидерство в Европе.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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