В Европе объяснили парадокс «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил НАТО диагноз «смерть мозга», а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что сейчас организация сильнее, чем когда-либо. Парадоксальным образом оба они правы, считает швейцарский телеканал SRF.

Корреспондент канала Себастьян Рамшпек подчеркнул, что критика Макрона в адрес НАТО затмила даже заявления американского президента Дональда Трампа о том, что НАТО устарело и изжило себя, передает ИноТВ.

Между тем и Макрон, и возразивший ему Столтенберг правы. В военном плане дела НАТО, являющегося американо-европейским «оборонительным» альянсом, обстоят лучше, чем бывало, констатирует швейцарский телеканал. Рамшпек отмечает, что после распада Советского Союза в 1991 году НАТО потеряло смысл своего существования, однако за последние годы снова возникшая напряженность в отношениях с Россией и угроза со стороны террористических группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство*» (запрещены в РФ) привели к новому наращиванию вооружений.

«НАТО находится в хорошем состоянии – и в то же время выглядит парализованным», – считает автор публикации. Он поясняет, что истинная сила альянса измеряется не танками, а готовностью использовать эти танки, – или, иными словами, «верой друзей и врагов в волю партнеров по альянсу к содействию».

Он напомнил, что в случае военного нападения на одно из государств НАТО договор обязывает остальных участников к оказанию помощи. Однако впервые в истории НАТО появились сомнения в том, что эта обязанность к оказанию помощи в критическом случае действительно будет принята во внимание, подчеркивает швейцарский журналист. «Ввяжутся ли США в войну, чтобы защитить Польшу или Латвию от российской агрессии? Придут ли Германия и Люксембург на помощь Турции, чтобы защитить ее от ответного нападения Сирии?» – задается вопросами Рамшпек, напоминая об ответе Макрона на эти вопросы: «Я не знаю».

Соединенные Штаты больше не хотят играть роль мирового жандарма, идеологические разногласия в НАТО стали серьезнее, чем когда-либо, констатирует автор статьи.

Вместе с тем, по его мнению, стремление Европы позаботиться о своей обороне не имеет шансов на успех в обозримом будущем. В первую очередь, страны Восточной Европы, но также и Германия, хотят непременно сохранить НАТО как оборонно-политическую структуру, а США – как партнера по альянсу, поясняет автор.

Боеспособность США недостижима для Европы, отмечает SRF. Вооруженным силам стран ЕС еще долго будет недоставать общих структур, вооружений и опыта ведения военных действий для того, чтобы хотя бы приблизиться к уровню боеспособности США. Невозможно представить, что Франция предоставит свое ядерное оружие под контроль штаба ЕС в Брюсселе, убежден корреспондент телеканала.

Таким образом, НАТО, возможно, и находится в состоянии смерти мозга, однако альтернативная модель Макрона будет еще долго оставаться нежизнеспособной, заключает SRF.

Напомним, 7 ноября французский лидер Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса. При этом он назвал немыслимым, что Россия считается «первоначальным врагом» военного блока после прекращения действия Варшавского договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала заявку Макрона на лидерство в Европе.