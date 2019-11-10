Германия потребовала от США уважения

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на торжественном мероприятии в честь 30-летней годовщины падения Берлинской стены потребовал от США и их президента Дональда Трампа снизить «национальный эгоизм», проявив «уважение» к союзникам, пишет France Info.

Вечером в субботу Штайнмайер, несмотря на согласованность мероприятия между странами, резко и «бестактно» высказался в отношении США и Трампа, передает текст статьи RT.

Штайнмайер произнес речь перед легендарными Браденбургскими воротами, отметив ведущую роль США – «сильной руки Запада» – в падении ворот 30 лет назад.

«Мы, немцы, многому обязаны этой Америке. Этой Америке, выступающей в качестве партнера на условиях взаимного уважения, в качестве партнера по демократии и за свободу, против национального эгоизма. Именно этого я желаю в будущем», – заявил Штайнмайер.

Издание отмечает, что таким образом он сделал скрытую, но ясную аллюзию на администрацию Трампа.

Также Штайнмайер выразил сожаление, что «во всех странах идет строительство новых стен: стен отчаяния, злобы и ненависти».

Накануне Трамп поздравил Германию с 30-й годовщиной падения Берлинской стены, назвав Берлин одним из самых ценных союзников США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что падение Берлинской стены зависело от одного человека.