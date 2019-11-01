Мэра Киева заподозрили в злоупотреблении властью

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование против мэра Киева Виталия Кличко по подозрению в злоупотреблении властью, сообщает РБК-Украина.

Начать расследование против Кличко по подозрению в злоупотреблении властью потребовал Высший антикоррупционный суд Украины. НАБУ внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований, передает РИА «Новости».

«По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается», – говорится в сообщении бюро.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что мэра Киева и двух его заместителей заподозрили в государственной измене.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о длинном списке преступлений, в которых на Украине подозревают Кличко.

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