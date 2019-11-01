Охрану американцами нефтяных вышек в Сирии показали на видео

Западные агентства распространили видеозапись, на которой демонстрируется, насколько тщательно американские военные охраняют оккупированные ими сирийские нефтяные поля.

Патруль военных США запечатлели на видео у города Аль-Кахтания, видеозапись опубликовало агентство Reuters.

В ролике бронированные автомобили с американскими флагами разъезжают на фоне работающих нефтяных насосов, там же на постах стоят вооруженные автоматами спецназовцы.

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. В Пентагоне пригрозили «серьезным ответом» любым претендентам на нефтяные поля в Сирии.

Москва заявила, что Соединенные Штаты пытаются «поживиться» в Сирии.

Минобороны России обвинило Соединенные Штаты в «международном государственном бандитизме», опубликовав доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной военнослужащих США.