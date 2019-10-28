США пригрозили «ответить силой» на попытки захвата нефтяных полей в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные штаты будут защищать нефтяные поля в Сирии, а на попытки захватить их ответят силой.

«США будут поддерживать контроль за нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Когда (лидер запрещенной в России террористической группировки ИГ*) Аль-Багдади был жив, эти месторождения были источником финансовых ресурсов ИГ, поддерживая его операции», – сказал Эспер, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «вооруженные силы США будут давать серьезный ответ любым силам, которые будут им угрожать».

Также Эспер отметил, что задачи вооруженных сил США в Сирии не меняются, они будут содействовать борьбе с террористической группировкой ИГ, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после очередной «смерти» главаря террористов.