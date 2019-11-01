Москва раскритиковала США за попытку «поживиться» в Сирии

Соединенные Штаты сохраняют контроль над нефтяными месторождениями в Сирии в собственных экономических интересах, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«США находятся в Сирии незаконно, преследуют собственные геополитические цели. И, естественно, при этом пытаются «поживиться» в экономическом плане», – сказал Рябков «Интерфаксу».

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что комплексная стратегия США «ничего, кроме отторжения», у российской стороны не вызывает.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. В Пентагоне пригрозили «серьезным ответом» любым претендентам на нефтяные поля в Сирии.

Минобороны России обвинило Соединенные Штаты в «международном государственном бандитизме», опубликовав доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной военнослужащих США.

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