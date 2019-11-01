Инженерный центр самолета CR929 решили создать в России

Совет директоров CRAIC (совместное предприятие российской ОАК и китайской COMAC) утвердил создание инженерного центра российско-китайского самолета CR929 в России с филиалом в Шанхае, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Совет директоров CRAIC, совместного предприятия России и Китая по программе широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, утвердил создание инженерного центра в России. В Шанхае, где будет происходить финальная сборка воздушных судов, будет расположен филиал инженерного центра», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга слова Мантурова.

Полноразмерный макет салона самолета CR929 был представлен на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Салон осмотрели президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Однако турецкому лидеру самолет показался слишком тесным, он предположил, что таким его сделали в целях экономии.

В конце августа главный конструктор программы CRC929 от российской стороны Максим Литвинов заявил, что российско-китайский широкофюзеляжный самолет совершит свой первый испытательный полет в 2023 году.

Напомним, в начале сентября индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков заявил о возможном создании с Китаем двигателя для перспективного широкофюзеляжного лайнера CR929 на базе разрабатываемого в России ПД-35.

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