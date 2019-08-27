Названа дата первого полета российско-китайского самолета CR929

Российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 совершит свой первый испытательный полет в 2023 году, сообщил журналистам главный конструктор программы CRC929 от российской стороны Максим Литвинов.

«В районе 2023 года», – сказал он в ответ на вопрос о том, когда ожидается первый полет воздушного судна, сообщает ТАСС.

Литвинов уточнил, что поставки коммерческим эксплуатантам начнутся не ранее 2025 года.

Полноразмерный макет салона самолета CR929 представлен на авиасалоне в подмосковном Жуковском МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября.

Салон осмотрели президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Однако турецкому лидеру самолет показался слишком тесным, он предположил, что таким его сделали в целях экономии.