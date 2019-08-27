Эрдоган пожаловался Путину на тесноту российско-китайского самолета

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на МАКС-2019 показали один из вариантов салона строящегося российско-китайского авиалайнера CR929, однако турецкий президент остался недоволен – он счел салон слишком тесным.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929 показали на авиасалоне в Жуковском почти в собранном виде. Комфортом в салоне Эрдоган оказался доволен, но раскритиковал планировку эконом-класса, передает «Интерфакс».

«Мне кажется, слишком тесно из экономии сделали», – пожаловался турецкий лидер Путину после того, как посидел в пассажирском кресле.

Президент России ответил на это, что салоне делают по заказу авиакомпании.

«Если длительный полет, то побольше расстояние, если авиакомпания хочет на небольшие расстояния перевозить людей, то поменьше», – сказал Путин.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что на авиасалоне впервые будет представлен фюзеляж самолета CR929.