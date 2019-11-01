СК рассказал о действиях работников детсада во время нападения в Нарьян-Маре

В момент нападения на ребенка воспитатели детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре находились в комнате группы и попытались помешать преступнику, сообщили в региональном СК.

«По данным следствия, тихий час уже начался, все дети находились в кроватях, кто-то из них спал, кто-то нет. Воспитатели находились в помещении группы и попытались остановить преступника, но это им не удалось», – передает «Российская газета» слова старшего помощника руководителя регионального следкома Светланы Тарнаевой.

Как сообщили в администрации НАО, в пятницу детский сад «Сказка» закрыт для посещения. С близкими погибшего мальчика, а также с детьми детсада и их родителями работают психологи.

Напомним, в четверг 36-летний Денис Поздеев зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре.

Дверь в детское учреждение ему дистанционно открыл охранник. Воспитатели пытались помешать Поздееву.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия он объяснил «голосами в голове». Известно, что он лечился от алкоголизма в диспансере, а также вел отстраненный образ жизни и был социофобом.

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