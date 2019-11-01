Трамп переехал из Нью-Йорка из-за плохого отношения властей

Президент США Дональд Трамп объяснил смену регистрации с Нью-Йорка на Палм-Бич (штат Флорида) высокими налогами и плохим отношением местных властей.

«1600, Пенсильвания-авеню, Белый дом, – это место, которое я полюбил и, надеюсь, останусь здесь еще на пять лет, чтобы сделать Америку великой, но моя семья и я сделаем Палм-Бич (штат Флорида) местом нашего постоянного проживания», – написал Трамп в Twitter.

По словам американского президента, ему нравилось жить в Нью-Йорке, но политические лидеры города и штата «очень плохо обращались» с ним, несмотря на то, что президент платил миллионы долларов городских, государственных и местных налогов. «Мало с кем обращались хуже», – пожаловался Трамп.

«Мне сложно далось это решение. Как президент я всегда буду рядом, чтобы помочь Нью-Йорку и великим людям Нью-Йорка. Этот город всегда будет занимать особое место в моем сердце», – написал президент США.

Газета The New York Times со ссылкой на документы суда округа Палм-Бич также сообщает, что Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич (штат Флорида) в связи с налоговыми вопросами, передает ТАСС.

Согласно этим документам, Трамп в сентябре уведомил суд о том, что его постоянным местом жительства следует считать поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Прежним местом постоянного проживания главы государства был небоскреб Trump Tower на Пятой авеню Нью-Йорка. В Trump Tower находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization, а также располагался предвыборный штаб республиканца в 2016 году.

Один из источников газеты объяснил смену постоянного места жительства главы государства налоговыми вопросами. Отчасти это связано с тем, что прокурор Нью-Йорка Сайрус Вэнс требует от фирмы Mazars налоговые отчисления Трампа и Trump Organization с 2011 года.

В публикации приводятся данные телекомпании NBC о том, что Трамп за время своего президентства провел в поместье Мар-а-Лаго 99 дней, а в Trump Tower в Нью-Йорке – 20 дней. Четыре поездки главы государства на выходных во Флориду в первые три месяца нахождения у власти обошлись налогоплательщикам в 14 млн долларов.