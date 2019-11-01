Япония обвинила США в нарушении двусторонних договоренностей

Министр обороны Японии Таро Коно назвал «нарушением договоренностей» проведение американских парашютно-десантных учений в пределах базы ВВС США Кадена на южном острове Окинава.

«Конечно, из договоренностей бывают исключения. Однако сейчас имеет место злоупотребление такой возможностью. Это нарушение договоренностей», – передает ТАСС слова Коно.

В 1996 году Вашингтон согласился проводить парашютные тренировки в Японии на специально выделенном для этого малонаселенном острове Иэ. Однако в последнее время американские военные регулярно уклоняются от этих договоренностей, ссылаясь на плохую погоду. Они предпочитают проводить такие учения на более удобной для американских военных базе Кадена, которая находится в густонаселенном районе острова Окинава.

Напомним, во вторник Токио потребовал прекратить учения американских десантников на Окинаве из-за потенциальной опасности для местного населения.