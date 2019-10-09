«Вертолеты России» прокомментировали инцидент с выпавшим из окна топ-менеджером

Холдинг «Вертолеты России» прокомментировал инцидент с топ-менеджером Игорем Чечиковым, который ранее, якобы засмотревшись на белок, выпал из окна.

«Действительно, с нашим сотрудником в нерабочее время произошел несчастный случай, и в настоящее время он находится на больничном. Обстоятельства произошедшего, которые приводятся в ряде СМИ, являются домыслом и фантазиями авторов сообщений. Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления», – сказано в сообщении пресс-службы холдинга, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Ранее СМИ сообщили, что в минувшие выходные Чечиков выпал из окна в подмосковном Одинцово.