Топ-менеджер «Вертолетов России» засмотрелся на белок и выпал из окна

В подмосковном Одинцово топ-менеджер «Вертолетов России» Игорь Чечиков выпал из окна, инцидент произошел в минувшую субботу.

Чечиков, по предварительным данным, снимал белок, не удержался, и упал вниз, передает РЕН-ТВ.

Мужчина получил серьезную травму головы, телеканал отмечает, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Чечикова госпитализировали в реанимацию.

В октябре сообщалось, что в Петербурге 42-летний блогер упал с высоты на заброшенной котельной после попытки сделать селфи и попал в реанимацию.