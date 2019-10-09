Против Порошенко завели еще одно дело

Госбюро расследований Украины возбудило новое дело против бывшего президента страны Петра Порошенко.

В ведомстсве сообщили, что «это правда, такое дело зарегистрировано», передает агентство «Украинские новости».

Речь идет о статье «Декларирование недостоверной информации», санкция которой предусматривает до двух лет заключения с лишением права занимать некоторые должности на срок до трех лет.

Дело передадут в национальное антикоррупционное бюро Украины. Отмечается, что его зарегистрировали по заявлению одного из депутатов Верховной рады.

Накануне депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил в Facebook, что новое дело против Порошенко возбуждено по его обращению.

Ранее сообщалось, что экс-президент страны Петр Порошенко является свидетелем в 12 уголовных делах. Госбюро подтверждало, что дел против Порошенко не меньше 11, однако сам бывший президент утверждал, что не заведено ни одного.

Кроме того, стало известно, что сторонники Порошенко собрались начать расследование против Зеленского.

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