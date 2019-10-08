Сторонники Порошенко собрались начать расследование против Зеленского

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко направил обращение в Государственное бюро расследований Украины из-за слов президента Владимира Зеленского о том, что генпрокурор на 100% «его человек».

«ГБР должно заняться расследованием в отношении Зеленского. Направил депутатское обращение в ГБР по поводу слов президента Украины, что «генпрокурор – 100% мой человек». В этих словах можно увидеть признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины», – написал он в Facebook.

Гончаренко заявил, что президент не может обещать кому бы то ни было, что дело будет расследовано, или что он поручит это генпрокурору.

«Мы все-таки живем в демократической, а не монархической стране. Уверен, что ГБР начнет уголовное расследование насчет данного высказывания Владимира Зеленского», – заявил Зеленский.

Напомним, из стенограммы разговора Зеленского с президентом Дональдом Трампом, опубликованном в сентябре, следует, что президент Украины обещает, что будущий генпрокурор Украины возьмется за дело сына Байдена.

«После того как мы получили подавляющее большинство в нашем парламенте, новый генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом», – заявил Зеленский.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что стенограмма стала компроматом не на Трампа, а на Зеленского.