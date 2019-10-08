Эксперт: Новый состав ОНК должен обеспечить социальную защиту заключенных

Новые члены ОНК уже приступают к работе, они обязаны не только вести социальную защиту заключенных, но и помогать развитию всего нашего гражданского общества. Об этом заявил член ОП Вячеслав Бочаров, комментируя завершение формирования нового состава ОНК в регионах России.

«Общественно-наблюдательные комиссии формируются Общественной палатой России на основе федерального закона. Общественная палата не отходит от федерального закона ни на йоту, и все пожелания региональных общественных палат были учтены, – рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров. - В этом году у нас избрано значительно больше людей в состав ОНК, чем это было раньше. Это свидетельствует о том, что активность общественных организаций в регионах возросла, и это радует».

«Списки были представлены региональными общественными палатами. В них также было поначалу значительно больше кандидатов, чем в конечном итоге было избрано в состав наблюдательных избирательных комиссий. Это было честное голосование, которое завершилось вот таким образом», – сказал член ОП.

«Но самое значимое теперь только наступает, – члены ОНК должны доказать свою состоятельность. Они должны работать таким образом, чтобы та функция, которая на них возложена, в конечном итоге оказала благоприятное воздействие на развитие нашего гражданского общества и на обеспечение социальной защиты людей, которые находятся в местах заключения. Это их прямая обязанность», – подчеркнул Бочаров.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, накануне закончилась процедура формирования общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые производят контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в 44 субъектах России.

«Мы наблюдаем по-прежнему высокий, а в ряде регионов постоянно растущий интерес общественников к работе в ОНК. Конкурс был достаточно высок – в отдельных регионах он составил около двух и выше человек на место», – прокомментировал итоги кампании секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, сообщается на сайте ОП.

Прием документов от общественных объединений осуществлялся с 19 июля по 17 сентября. В результате конкурса в состав 43 ОНК прошли 700 человек, или 60,6 процента от общего числа кандидатов (в 2016 году – 635, или 56,2 процента).

В новые составы ОНК вошли известные в правозащитной среде и медийные фигуры. «При голосовании членам совета палаты очень помогали рекомендации, направленные в Общественную палату, – отметил Валерий Фадеев, – Выражаем признательность региональным общественным палатам, уполномоченным по правам человека и по правам ребенка в регионах, председателю СПЧ Михаилу Федотову, двум уполномоченным – Татьяне Москальковой и Борису Титову – за то, что направили свою позицию по кандидатам. Мы старались все мнения учитывать».

История существования ОНК началась 11 лет назад, с июня 2008 года, когда президент России Дмитрий Медведев подписал закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», который определяет порядок осуществления общественного контроля в местах принудительного содержания.

За прошедшие годы институт ОНК в субъектах Российской Федерации показал, что это действенный рабочий орган общественного контроля, посредством которого граждане могут самостоятельно защищать права и интересы граждан, содержащихся в местах принудительного содержания.

При поддержке Общественной палаты постоянно проводятся семинары для членов ОНК и сотрудников правоохранительных органов по изучению международных стандартов и положений российского законодательства в области соблюдения прав заключенных граждан. Действующим составом ОП РФ было проведено девять таких семинаров.