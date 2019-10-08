В России сформировали составы общественных наблюдательных комиссий

В минувший понедельник закончилась процедура формирования общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые производят контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в 44 субъектах России.

«Мы наблюдаем по-прежнему высокий, а в ряде регионов постоянно растущий интерес общественников к работе в ОНК. Конкурс был достаточно высок – в отдельных регионах он составил около двух и выше человек на место. Стоит отметить рост качества подготовки документов о выдвижении кандидатур. Очевидно, что работа, которую мы ведем по обучению общественников, не проходит бесследно», – прокомментировал итоги кампании секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, сообщается на сайте ОП.

Прием документов от общественных объединений осуществлялся с 19 июля по 17 сентября. За это время в Общественную палату РФ поступило 1155 заявок от кандидатов (в рамках предыдущей аналогичной процедуры в 2016 году – 1129), из них признаны соответствующими требованиям законодательства – 962 (в 2016 году – 797). Кандидатуры членов ОНК утверждались советом Общественной палаты РФ.

ОНК были сформированы в 43 из 44 регионов, где проходила процедура выдвижения кандидатур. Исключение – Мурманская область, где подали документы пять кандидатов, из них один умер, еще один не собрал полный комплект документов. Процедуру выдвижения кандидатур в состав этой ОНК планируется начать в декабре текущего года.

В результате конкурса в состав 43 ОНК прошли 700 человек, или 60,6 процента от общего числа кандидатов (в 2016 году - 635, или 56,2 процента).

Впервые сформированы ОНК в Ненецком и Чукотском автономных округах. В состав каждой из комиссий вошло по пять человек (ранее сформировать их не удавалось, т. к. не было достаточного количества заявок от кандидатов).

Максимальный состав ОНК из 40 человек сформирован сразу в четырех субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской области. Количество членов предыдущего состава ОНК в этих регионах было ниже (35, 25, 25 и 34 человека соответственно).

В 22 регионах (50 процентов), где проходило формирование ОНК, численность комиссий увеличилась (в том числе в Республике Коми, Нижегородской области, Ростовской области, Самарской области и др.)

В новые составы ОНК вошли известные в правозащитной среде и медийные фигуры.

«При голосовании членам совета палаты очень помогали рекомендации, направленные в Общественную палату, – отметил Валерий Фадеев, – Выражаем признательность региональным общественным палатам, уполномоченным по правам человека и по правам ребенка в регионах, председателю СПЧ Михаилу Федотову, двум уполномоченным – Татьяне Москальковой и Борису Титову – за то, что направили свою позицию по кандидатам. Мы старались все мнения учитывать».

История существования ОНК началась 11 лет назад, с июня 2008 года, когда президент России Дмитрий Медведев подписал закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», который определяет порядок осуществления общественного контроля в местах принудительного содержания.

В феврале 2019 года был опубликован подготовленный Общественной палатой РФ доклад о достижениях и проблемах института общественных наблюдательных комиссий.

За прошедшие годы институт ОНК в субъектах Российской Федерации показал, что это действенный рабочий орган общественного контроля, посредством которого граждане могут самостоятельно защищать права и интересы граждан, содержащихся в местах принудительного содержания.

К началу масштабного формирования составов ОНК в 2019 году в ОП РФ было разработано учебно-методическое пособие для кандидатов в ОНК и их действующих членов.

Оно содержит исчерпывающую информацию о процедуре образования ОНК и дополнения их составов, алгоритмы посещений мест принудительного содержания, нормативно-правовые акты, связанные с деятельностью ОНК.

При поддержке Общественной палаты постоянно проводятся семинары для членов ОНК и сотрудников правоохранительных органов по изучению международных стандартов и положений российского законодательства в области соблюдения прав заключенных граждан. Действующим составом ОП РФ было проведено девять таких семинаров.

«Прошедшая в июле – октябре масштабная процедура формирования ОНК показала, что для регионов тема общественного контроля интересна и актуальна, – говорит Валерий Фадеев. – Общественной палатой проведена кропотливая работа по созданию новых качественных составов комиссий. Возлагаем на них большие надежды, рассчитываем на их активную работу, готовы и дальше оказывать общественным наблюдательным комиссиям всемерную поддержку».