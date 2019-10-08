В России сформировали составы общественных наблюдательных комиссий

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Мировой рынок авиаперевозок ждут потрясения

Airbus начинает побеждать своего основного конкурента на мировом рынкеФото: imago stock&people/ТАСС
Вся мировая система массовых авиаперевозок оказалась перед угрозой серьезнейших испытаний. Все дело в резко обострившейся борьбе между американскими и европейскими авиаконцернами Boeing и Airbus. Почему медленно тлевший конфликт столь ярко разгорелся именно сейчас и смогут ли другие (в том числе российские) производители потеснить авиагигантов? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей

МРК проекта 21631 в свое время был флоту необходим, но сейчас он просто дорогостоящая бессмыслицаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Одним из главных достижений ВМФ России за последние годы стало принятие на вооружение крылатых ракет «Калибр». Их эффективное применение в Сирии, в том числе с малых ракетных кораблей (МРК), стало для Запада большим шоком. Однако теперь, с ликвидацией Договора РСМД, само существование МРК c «Калибрами» в составе российского ВМФ должно быть поставлено под вопрос. Подробности...
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Истерия госизмен грозит Америке гражданской войной

Дональд Трамп и Нэнси Пелоси редко оказываются вместе в одном местеФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Борьба за власть в США приобретает жесткий характер. Демократы обвиняют Трампа в госизмене. Президент, в свою очередь, обличает их в том же самом, а затеянный против него импичмент называет попыткой госпереворота. Почему борьба за власть в Америке дошла до подобных, максимально жестких обвинений? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Что сулит Ближнему Востоку «великая и непревзойденная мудрость» Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Америке не впервой «кидать» своих союзников. Стратеги США давно вожделели такого развития событий на Ближнем Востоке. Теперь им предстоит разработать стратегию на самый худший случай – когда их желания исполнились. Подробности...
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Разрушители табу на угрозы детям угрожают всем

Сергей Худиев, публицист, богослов
В обществе живут люди с очень разными предпочтениями и разными оценками ситуации. Важно, чтобы они сохраняли приверженность некоторым базовым соглашениям. Например, что никто и никогда не должен угрожать детям. Неужели это надо объяснять? Подробности...
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Самая зажиточная страна социализма рассыпалась за 362 дня

Антон Любич, экономист
70 лет назад основана Германская Демократическая Республика. С точки зрения сортов сыра, колбасы и пива на прилавках – самая зажиточная и благополучная страна в истории мирового социализма. Подробности...
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    Зеленскому опять вставляют палки в колеса

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              В России сформировали составы общественных наблюдательных комиссий

              8 октября 2019, 13:30

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              В минувший понедельник закончилась процедура формирования общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые производят контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в 44 субъектах России.

              «Мы наблюдаем по-прежнему высокий, а в ряде регионов постоянно растущий интерес общественников к работе в ОНК. Конкурс был достаточно высок – в отдельных регионах он составил около двух и выше человек на место. Стоит отметить рост качества подготовки документов о выдвижении кандидатур. Очевидно, что работа, которую мы ведем по обучению общественников, не проходит бесследно», – прокомментировал итоги кампании секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, сообщается на сайте ОП.

              Прием документов от общественных объединений осуществлялся с 19 июля по 17 сентября. За это время в Общественную палату РФ поступило 1155 заявок от кандидатов (в рамках предыдущей аналогичной процедуры в 2016 году – 1129), из них признаны соответствующими требованиям законодательства – 962 (в 2016 году – 797). Кандидатуры членов ОНК утверждались советом Общественной палаты РФ.

              ОНК были сформированы в 43 из 44 регионов, где проходила процедура выдвижения кандидатур. Исключение – Мурманская область, где подали документы пять кандидатов, из них один умер, еще один не собрал полный комплект документов. Процедуру выдвижения кандидатур в состав этой ОНК планируется начать в декабре текущего года.

              В результате конкурса в состав 43 ОНК прошли 700 человек, или 60,6 процента от общего числа кандидатов (в 2016 году  - 635, или 56,2 процента).

              Впервые сформированы ОНК в Ненецком и Чукотском автономных округах. В состав каждой из комиссий вошло по пять человек (ранее сформировать их не удавалось, т. к. не было достаточного количества заявок от кандидатов).

              Максимальный состав ОНК из 40 человек сформирован сразу в четырех субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской области. Количество членов предыдущего состава ОНК в этих регионах было ниже (35, 25, 25 и 34 человека соответственно).

              В 22 регионах (50 процентов), где проходило формирование ОНК, численность комиссий увеличилась (в том числе в Республике Коми, Нижегородской области, Ростовской области, Самарской области и др.)

              В новые составы ОНК вошли известные в правозащитной среде и медийные фигуры.

              «При голосовании членам совета палаты очень помогали рекомендации, направленные в Общественную палату, – отметил Валерий Фадеев, – Выражаем признательность региональным общественным палатам, уполномоченным по правам человека и по правам ребенка в регионах, председателю СПЧ Михаилу Федотову, двум уполномоченным – Татьяне Москальковой и Борису Титову – за то, что направили свою позицию по кандидатам. Мы старались все мнения учитывать».

              История существования ОНК началась 11 лет назад, с июня 2008 года, когда президент России Дмитрий Медведев подписал закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», который определяет порядок осуществления общественного контроля в местах принудительного содержания.

              В феврале 2019 года был опубликован подготовленный Общественной палатой РФ доклад о достижениях и проблемах института общественных наблюдательных комиссий.

              За прошедшие годы институт ОНК в субъектах Российской Федерации показал, что это действенный рабочий орган общественного контроля, посредством которого граждане могут самостоятельно защищать права и интересы граждан, содержащихся в местах принудительного содержания.

              К началу масштабного формирования составов ОНК в 2019 году в ОП РФ было разработано учебно-методическое пособие для кандидатов в ОНК и их действующих членов.

              Оно содержит исчерпывающую информацию о процедуре образования ОНК и дополнения их составов, алгоритмы посещений мест принудительного содержания, нормативно-правовые акты, связанные с деятельностью ОНК.

              При поддержке Общественной палаты постоянно проводятся семинары для членов ОНК и сотрудников правоохранительных органов по изучению международных стандартов и положений российского законодательства в области соблюдения прав заключенных граждан. Действующим составом ОП РФ было проведено девять таких семинаров.

              «Прошедшая в июле – октябре масштабная процедура формирования ОНК показала, что для регионов тема общественного контроля интересна и актуальна, – говорит Валерий Фадеев. – Общественной палатой проведена кропотливая работа по созданию новых качественных составов комиссий. Возлагаем на них большие надежды, рассчитываем на их активную работу, готовы и дальше оказывать общественным наблюдательным комиссиям всемерную поддержку».


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