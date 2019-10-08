В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сменился состав

После выборов в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы ее состав сменился практически полностью, следует из списка членов новой комиссии.

Согласно списку, из прежнего состава ОНК продолжат работу в наблюдательной комиссии Геннадий Волков, Ева Меркачева, Дмитрий Галочкин, Борис Клин и Алексей Мельников. Не вошли в состав новой комиссии ее бывшие председатель Вадим Горшенин и ответственный секретарь Иван Мельников, передает ТАСС.

По информации газеты ВЗГЛЯД, бывший председатель комиссии Вадим Горшенин документы не подавал.

Из известных общественных деятелей в новый состав ОНК избраны журналистка Елена Масюк и правозащитник Александр Хуруджи.

Члены ОНК осуществляют общественный контроль за местами принудительного содержания арестованных и задержанных правоохранительными органами граждан. Они имеют право беспрепятственно посещать любые СИЗО, изоляторы временного содержания или спецприемники.