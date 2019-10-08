Москвичам пообещали автоматическую систему подачи тепла в каждый дом в зависимости от погоды

В столице в течение пяти лет произойдет переход на автоматическую систему регулирования подачи тепла в каждом отдельном доме в зависимости от погодных условий, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он указал, что сейчас, чтобы повысить или понизить подачу теплоносителями на один градус, нужно около четырех часов, и в сегодняшних условиях нельзя регулировать подачу тепла в зависимости от условий на улице.

«Сказать о том, что если ночью будет минус пять, а днём плюс пять, то невозможно за час сделать такие изменения. Мы говорим о цифровизации, наступит тот период, когда будут стоять автоматические краны, которые сами внутри здания системы управления подачи ресурсов будут регулировать температуру в доме, и соответственно – подавать сигнал, чтобы ТЭЦ меньше грели в зависимости от температуры наружного воздуха»,- сказал Бирюков, сообщает РИА «Новости».



Такая система может быть запущена в Москве в течение 5 лет. «Думаю, что в течение пяти лет мы полностью перейдем на эту систему с учётом того, что мы сейчас отрабатываем мероприятия по контракту жизненного цикл»,– отметил Бирюков.

23 сентября в Москве начался отопительный сезон, а через три дня отопление было подано во все дома столицы.