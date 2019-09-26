Во все жилые дома Москвы подано отопление в полном объеме, сообщила пресс-служба ПАО «МОЭК».

«ПАО «МОЭК» в полном объеме завершил все мероприятия по подаче тепла для жилых домов и объектов социальной сферы Москвы. По состоянию на 12.00 мск 26 сентября 2019 года теплом обеспечены 33 тыс. 323 жилых зданий (100% от общего количества) и 7 тыс. 826 социальных объектов (100% от общего количества), в том числе школ – 3056, детских садов – 2410, больниц – 1490, поликлиник – 870», – цитирует ТАСС сообщение компании.

Ранее сообщалось, что отопление начали подавать еще в среду.

«Гисметео» сообщало, что среднесуточная температура в столице приблизилась к отметке +8 градусов. Также синоптики прогнозируют затяжное похолодание по всей Центральной России.