«Гисметео» предупредило москвичей о «ныряющем циклоне»

Специалисты «Гисметео» предупредили о похолодании в Европейской части России в ближайшие выходные.

В Москве среднесуточная температура продолжила понижение и подошла к отметке +8, с которой включают центральное отопление, сообщается на сайте «Гисметео».

Уже в воскресенье разыграется первый осенний шторм. Он будет связан с выходом волнового циклона с Норвежского моря.

«Активный вихрь стремительно пройдет по ныряющей траектории в непосредственной близости от Москвы и принесет осадки, сильный ветер и скачки атмосферного давления», – говорится в сообщении.

«Ныряющий циклон» движется с северо-запада на юго-восток. Такой циклон с большой скоростью (до 50 км/ч) как бы ныряет и уже через сутки перемещается с самого верха географической карты вниз.

Температура в Москве в воскресенье понизится до октябрьских значений: ночью до 0, днем не выше +7 – +9. Кроме того, местами возможен первый снег.

Специалисты отмечают, что цикл холодной погоды будет затяжным и «бабье лето» ожидается только к следующим выходным.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что отопление в детских садах, школах и больницах столицы включат досрочно.