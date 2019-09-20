Отопление в детсадах и больницах Москвы включат досрочно

Отопление в детских садах, школах и больницах столицы включат досрочно, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие организации социальной сферы в течение дня будет осуществляться по их заявкам», – цитирует РИА «Новости» Бирюкова.

Заммэра уточнил, что отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре воздуха ниже 8 градусов, если она держится в течение пяти дней.

«Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения», – отметил Бирюков.

Ранее сообщалось о снегопаде и заморозках, которые наступят в Москве в грядущие выходные.