Москвичей экстренно предупредили о грядущих заморозках

В воскресенье, 22 сентября, в столичном регионе ожидаются сильный порывистый ветер, дождь и мокрый снег, сообщил Гидрометцентр.

Ожидается температура, как в середине октября. К Москве подойдет центр скандинавского циклона, который следует на юго-восток, говорится в сообщении синоптиков.

«В воскресенье центр циклона пройдет близко к столичному региону. Атмосферное давление будет быстро падать, а затем расти. Будет пасмурно, с дождем и мокрым снегом. Скорость северо-западного, северного ветра составит 7-12 метров в секунду с порывами до 17-22 метров в секунду», – сообщил Гидрометцентр.

Днем в Москве прогнозируется только 5-7 градусов, в Подмосковье – 3-8. В ночь на понедельник в Москве ожидается 3-5 градусов, по области -0-5.

Среднесуточная температура будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

В понедельник, 23 сентября, ожидаются небольшие осадки. Ночью похолодает до -2-3 градусов, днем до 5-10 градусов.

По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, также в воскресенье Москву ожидает холодный ветер до 22 метров в секунду, передает РИА «Новости».

«Так как температура воздуха будет невелика, будет казаться, что на улице пронзительно холодно, ощущение как-будто температура отрицательная. Так что призываю всех одеваться особенно тщательно в воскресный день», – сказала Позднякова.

Ранее специалисты «Гисметео» сообщили, что первые смешанные осадки возможны в Москве уже в конце недели.