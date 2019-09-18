В «Гисметео» сказали, когда в Москве пойдет первый снег

Первые смешанные осадки возможны в Москве уже в конце недели, сообщили специалисты «Гисметео».

До конца недели погоду в российской столице будет определять «тыловая часть обширного высокого циклона с центром на северо-востоке Европейской России и вовлеченная в нее неустойчивая холодная воздушная масса», сообщает портал «Гисметео».

При этом уже «в пятницу – воскресенье местами возможны первые смешанные осадки».

Далее понижение температуры продолжится. Ночью прогнозируется до 0, днем – до +10. Такой температурный фон считается на 2–4 градуса ниже климатической нормы.

Отмечается также, что ночь на 18 сентября «стала самой холодной с начала сезона». Так, «на метеостанции ВДНХ зафиксирована температура +6,4».

Ранее специалисты «Гисметео» предупредили о похолодании в России.