«Гисметео» предупредило Россию о вторжении холода

Специалисты «Гисметео» предупредили о похолодании в России.

«В конце прошедшей недели на территории Европейской России началось похолодание, причиной которого стало семейство североатлантических циклонов. В их циркуляции холодный воздух распространяется все дальше на юг, где пока что сохраняются островки по-летнему жаркой погоды: в прошедшие выходные некоторые метеостанции Краснодарского края, Ставрополья, Калмыкии и Дагестана отмечали температуру, близкую к +30. Однако ночи становятся все длиннее и холоднее – в Ростовской и Волгоградской областях воздух успевал выхолаживаться до +4...+7», – говорится в сообщении на сайте «Гисметео».

Там отметили также, что в середине недели похолодание доберется до побережья Черного и Каспийского морей. В среду в Крыму будет всего около +20, а в четверг дневные +20...+23 охватят территорию от Анапы до Астрахани. В Ростове-на-Дону и Волгограде будет +16...+19.

«Вторжение холода местами будет сопровождаться дождями и грозами, в середине недели – сильным ветром. Юго-западный ветер с порывами до 18–23 м/с ожидается в Краснодарском крае, на Черноморском побережье разыграется шторм. Но на этом наступление осени не остановится – адвекция холода продолжится до окончания недели, температура понизится еще в среднем еще на 2–4 градуса» – предупредили синоптики.

Напомним, в понедельник в «Гисметео» сообщили, что в субботу, 14 сентября, в Москве завершилось метеорологическое лето. В этом году произошло это почти на три недели позже обычного.