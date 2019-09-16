«Гисметео» сообщило о погодном скачке в два месяца

В субботу, 14 сентября, в Москве завершилось метеорологическое лето. В этом году произошло это почти на три недели позже обычного, сообщают специалисты «Гисметео».

«Смена сезонов получилась контрастной. Температура резко понизилась на 9 градусов и, по сути, шагнула из середины июля в конец сентября», – говорится в сообщении на сайте «Гисметео».

Синоптики отмечают, что погода на этой неделе сохранит «неустойчивый осенний характер», который будет определяться обширным североатлантическим циклоном.

Специалисты предсказывают частые дожди, сильный ветер и значительные колебания атмосферного давления.

Кроме того, усилится похолодание. В конце недели температура будет соответствовать октябрю: днем прогнозируется до +10, ночью – до 0. Местами не исключаются первые смешанные осадки.