Россию предупредили о затяжном похолодании

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Нафтогаз подготовил коварный контракт для Газпрома

Украинцы заведомо предъявляют невыполнимые условия по транзиту российского газа, чтобы потом уступить ГазпромуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет. Цена зависит от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. При бронировании 90 млрд кубометров цена составит 2,56 доллара. Что стоит за предложением Киева и поможет ли эта инициатива заключить сторонам новый контракт? Подробности...
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Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова

С момента приговора Павлу Устинову до изменения меры пресечения прошло всего четыре дняФото: Evgenia Novozhenina/Reuters
Реакция на дело Павла Устинова объединила самые разные слои общества – возмущение несправедливым приговором высказали как представители оппозиции, так и депутаты от «Единой России». В результате прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить приговор, заменив его на не предусматривающий реального лишения свободы. В ожидании пересмотра бывший росгвардеец и актер отпущен под подписку о невыезде. Подробности...
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Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумениеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России необходимо построить 50-60 мечетей из-за стремительного роста мусульманского населения, в одной только Москве уже проживают три-четыре миллиона мусульман, считает муфтий Равиль Гайнутдин. Однако опрошенные эксперты сомневаются в справедливости такой оценки – их подсчёты дают совсем другие цифры. Подробности...
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Украинская идея «аграрной сверхдержавы» начинает трещать по швам

На Украине много зерна – но продать его оказалось не так-то простоФото: Сергей Аверин/РИА Новости
Представления о том, что Украина способна разбогатеть только за счет торговли зерном, а промышленность ей не нужна, подверглись серьезному испытанию. Действительно, за последние годы страна ставит рекорд за рекордом по поставке на экспорт пшеницы и кукурузы. Однако внезапно выяснилось, что препятствием для дальнейших успехов на этом поприще стала деиндустриализация государства. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Зачем родители хотят сломать ноги детям

Антон Крылов, журналист
Путешествовать по миру без знания английского языка, в общем, можно. Так же, как можно путешествовать в гипсе со сломанной ногой. Неудобно, но можно. Но лучше иметь две здоровые конечности и больше возможностей для коммуникации с людьми. Подробности...
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Война – дело молодых. И бедных

Сергей Мардан, публицист
Атака хуситских дронов на саудовскую нефтянку, да и вся пятилетняя война йеменских повстанцев с Саудовским королевством, говорит об очень важной вещи – военную победу нельзя купить. Подробности...
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Иностранным браконьерам мало не покажется

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
История иностранных браконьеров в России гораздо богаче, чем вы можете себе представить. И сегодня экипажи браконьерских судов все время забывают, что снаряд корабельного орудия все равно быстрей. Подробности...
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              Россию предупредили о затяжном похолодании

              23 сентября 2019, 11:29

              Текст: Евгения Шестак

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              Синоптики прогнозируют затяжное похолодание по всей Центральной России. На этой неделе температура прогреется максимум до семи градусов тепла.

              По данным Гидрометцентра, такая погода больше характерна для октября. В понедельник в Центральном Черноземье будет пасмурно и тепло, столбики термометра поднимутся до 13 градусов тепла, передает «Российская газета». 

              В центральной части страны температура воздуха составит около 6-11 градусов.

              Уже во вторник температура ночью будет варьироваться от минус трех до плюс трех градусов, а днем от пяти до десяти градусов тепла. Местами возможны осадки в виде дождя и даже мокрого снега. 

              Осадки ожидаются и в четверг, воздух прогреется днем до 6-11 градусов. В Центральном Черноземье температура не поднимется выше плюс тринадцати.

              Ранее в некоторых районах Подмосковья зафиксировали снег и град.

              Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что отопление в детских садах, школах и больницах столицы включат досрочно.


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