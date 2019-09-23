Россию предупредили о затяжном похолодании

Синоптики прогнозируют затяжное похолодание по всей Центральной России. На этой неделе температура прогреется максимум до семи градусов тепла.

По данным Гидрометцентра, такая погода больше характерна для октября. В понедельник в Центральном Черноземье будет пасмурно и тепло, столбики термометра поднимутся до 13 градусов тепла, передает «Российская газета».

В центральной части страны температура воздуха составит около 6-11 градусов.

Уже во вторник температура ночью будет варьироваться от минус трех до плюс трех градусов, а днем от пяти до десяти градусов тепла. Местами возможны осадки в виде дождя и даже мокрого снега.

Осадки ожидаются и в четверг, воздух прогреется днем до 6-11 градусов. В Центральном Черноземье температура не поднимется выше плюс тринадцати.

Ранее в некоторых районах Подмосковья зафиксировали снег и град.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что отопление в детских садах, школах и больницах столицы включат досрочно.