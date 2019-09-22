В Подмосковье зафиксировали снег и град

В некоторых районах Московской области выпал дождь, переходящий в снег и град.

В частности, град был замечен северо-западнее от Москвы в подмосковном Клину. Солнечная погода в регионе резко сменяется дождем со снегом. Временами идет град, который сразу тает, передает РИА «Новости».

В воскресенье в Москве и области действует «оранжевый» уровень погодной опасности.

Ожидается, что в Москве снег выпадет в ночь на понедельник.