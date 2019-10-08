Судью на Кубани задержали за вымогательство 60 млн рублей

В Краснодарском крае по подозрению вымогательства у бизнесмена свыше 60 млн рублей задержали судью, сообщает Следственный комитет России.

«Председателем СК возбуждено уголовное дело в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Стародубцев, по версии следствия, вместе с сыном Александром и Геннадием Еременко вымогал у предпринимателя 64 млн рублей якобы для взятки судьям Краснодарского краевого суда, чтобы те приняли решение по административному делу «в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков».

Стародубцев вместе с подельниками был задержан в феврале 2019 года при передаче 100 тыс. рублей и муляжа денежных купюр на сумму 29,9 млн рублей, отметило ведомство.

«В связи с необходимостью соблюдения длительной процедуры получения разрешения квалификационной коллегии судей Краснодарского края уголовное дело в отношении Стародубцева возбуждено в октябре 2019 года. Стародубцев задержан. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СК.

Уголовное дело против Еременко и Александра Стародубцева было возбуждено раньше, его расследование также ведется.

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