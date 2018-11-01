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18 января, пятница  |  Последнее обновление — 11:13  |  vz.ru
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Кому под силу воссоздать советский «Руслан»

Россия и Украина продолжают мечтать об общем детище – самолетах Ан-124 Фото: Сергей Старостенко/РИА Новости
Евромайдан разрушил авиационную кооперацию России и Украины. Детищем такого союза, в частности, был самый большой в мире серийный самолет Ан-124 «Руслан». Теперь и Россия, и Украина заявляют о планах самостоятельно, без партнера воссоздать этот лайнер. Могут ли бывшие партнеры действительно обойтись друг без друга или заявляемые намерения – пустое бахвальство?  Подробности...
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Стыд за развал СССР не удастся использовать для уничтожения России

Беспризорники, Москва, 1990-еФото: Мараева Ольга/Фотохроника ТАСС
Опрос общественного мнения выявил то, чего больше всего стыдятся и чем гордятся наши граждане. И если с темами для гордости почти все понятно, то насчет поводов для стыда все сложнее. И уж тем более манипулятивным представляется толкование результатов опросов в духе «гордятся прошлым, стыдятся настоящего».  Подробности...
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Почему в Краснодарском крае самые наглые судьи в России

Скандал с судьей Крикоровым стал последним в целой серии подобных случаев в Краснодарском краеФото: кадр из видео
Очередной судебный скандал произошел в России – и вновь оказался связан с одним и тем же регионом, Краснодарским краем. Если верить новостной картине, здесь живут самые коррумпированные, самые наглые, самые отмороженные служители Фемиды в стране. Почему именно Краснодарский край порождает такое явление? Подробности...
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Порошенко и Рада помогли «гастролирующим бандам» церковных рейдеров

У верующих каноничной Украинской церкви остается все меньше защиты от рейдерских захватов храмовФото: Vasyl S /Pacific/Barcroft Images/ТАСС
Депутаты Верховной рады в четверг утвердили законопроект, который поможет «отжимать» храмы у каноничной Украинской церкви. Петр Порошенко уже возблагодарил Бога за «исполнение воли украинских епископов». Но в реальности волю получивших томос раскольников будут исполнять неизвестные люди в камуфляже. Им теперь станет проще изображать прихожан захватываемых храмов. Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Версальский «мир», или Где рождаются Гитлеры?

Владимир Можегов, публицист
Немецкий народ будет обращен в полнейшую нищету, сама же страна обратится даже не в колонию, а во что-то вроде публичного дома для заокеанских банкиров. Так начинались «золотые двадцатые» Веймарской республики… Подробности...

Британские политики похожи на Дживса с Вустером

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все аргументы сторонников Мэй сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». А мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про шпиёнов и «солдат НАТО». Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Президента Венесуэлы может сменить военный диктатор

Андрей Манчук, политолог
Нефтяная страна жила в атмосфере кризиса за много лет до чавистов – достаточно вспомнить, что вспыхнувшее в 1992 году восстание под руководством молодого Уго Чавеса было вызвано ростом цен и недоступностью продуктов питания. Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
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        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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          Почему в Краснодарском крае самые наглые судьи в России

          Скандал с судьей Крикоровым стал последним в целой серии подобных случаев в Краснодарском крае   18 января 2019, 10:38
          Фото: кадр из видео
          Текст: Антон Крылов

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          Очередной судебный скандал произошел в России – и вновь оказался связан с одним и тем же регионом, Краснодарским краем. Если верить новостной картине, здесь живут самые коррумпированные, самые наглые, самые отмороженные служители Фемиды в стране. Почему именно Краснодарский край порождает такое явление?

          Если набрать в «Яндексе» словосочетание «Краснодарский край судья», то подсказка поисковика представляет на выбор несколько фамилий. В первую очередь судья Хахалева, прославившаяся на всю страну богатой свадьбой дочери. Общая стоимость мероприятия с участием поп-звезд оценивалась в 2 млн долларов.

          Затем – судья Шевченко, который обматерил адвоката и впоследствии был уволен.

          Следующий – судья Новиков, фигурант ряда уголовных дел, связанных с земельными участками в Сочи.

          Кроме того, персонажем сперва скандальной, а затем криминальной хроники стала краснодарская судья Парфенова, которая позировала с голыми ногами на судейском столе и оказалась под следствием за взятку.

          А еще были судьи Русов (10 лет тюрьмы за взятку), Баешко (лишен полномочий за дебош), Видинеев (мошенничество), Мартынова (работала в Кущевском суде, получила семь лет тюрьмы за хищение 40 млн рублей) и так далее.

          Наконец, есть совсем абсурдный случай: судья Макаров работал в Ставропольском крае, однако именно на Кубани попался на автозаправке с абсолютно голой блондинкой в машине.

          Теперь веселая кубанская судейская гоп-компания пополнилась судьей Крикоровым (именно так, не путать с Киркоровым), который на пешеходном переходе сбил девушку и попытался, говоря юридическим языком, «оставить место аварии». Будучи задержанным, начал угрожать свидетелям, а затем и потерпевшей. Разумеется, местная полиция даже не зафиксировала это ДТП, что также является серьезным нарушением. После того как скандал вышел на федеральный уровень, судья Крикоров подал в отставку. Впрочем, проверка продолжается.

          Есть старый и уже, к счастью, неактуальный анекдот про «АвтоВАЗ» – как иностранные менеджеры завозили иностранные станки, иностранные запчасти, иностранных рабочих, а на выходе все равно получались ведра с гайками. «Видать, место проклятое», – решили в итоге менеджеры. Отметим, что переломить традицию все-таки удалось и к современным «Ладам» у водителей куда меньше претензий, чем в прошлые десятилетия.

          Похоже, что Краснодарский край – это такое же проклятое место для судей. Выпускники разных юридических вузов и жители разных городов и даже регионов на Кубани моментально теряют человеческий облик и превращаются в хамоватых коррупционеров.

          Почему именно этот благодатный регион России стал местом обитания самых скандальных судей? Ответ можно найти в стихотворении Иосифа Бродского «Письма к римскому другу». Лирический персонаж рекомендует: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги».

          Краснодарский край, конечно, не самая глухая провинция, но расположен как раз у моря, а «Цезарь» если и приезжает в регион, то, как правило, на отдых.

          Федеральная власть и федеральные СМИ редко обращают внимание на происходящее на Кубани – если только речь не идет о серьезных скандалах вроде вышеперечисленных, ну и массового убийства в станице Кущевской, о котором недавно вспоминали в связи с курортными условиями отсидки одного из преступников.

          При этом Краснодарский край действительно богат – в первую очередь землей – как приморской, так и сельскохозяйственной. А из-за земли регулярно возникают споры. Бизнесмены идут в суд. Поскольку решаются вопросы стоимостью в десятки и сотни миллионов рублей, неудивительно, что обе стороны пытаются коррумпировать Фемиду. И, как мы видим из перечня уголовных дел, Фемида таки коррумпируется.

          Но даже среди тех, кого пока не поймали, складывается особый стиль общения – как с коллегами, так и с «простыми» людьми, напоминающий карикатурных «опричников» из советских фильмов. Когда от твоего единоличного решения зависит, кому достанется очень много денег, а кому не достанется ничего, неизбежно возникает чрезмерное чувство собственной значимости.

          Судья Крикоров при этом работал в окружном военном суде, то есть, по идее, не решал вопросы «большой стоимости». Но, перефразируя поговорку, «каков приход, таков и поп».

          Причем, судя по количеству скандалов, на Кубани судьям почему-то отказывает элементарное чувство самосохранения. Ведь понятное же, казалось бы, дело, что любой публичный скандал – это риск лишиться хлебной должности.

          Но раз за разом кубанские судьи теряют контакт с реальностью и даже заражают этим коллег из соседних регионов.

          При этом понятно, что в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах судьям также регулярно приходится решать вопросы, связанные с серьезными деньгами. Но тут свою роль играет, во-первых, близость к Цезарю, а во-вторых, более пристальное внимание СМИ.

          В превращении краснодарских судей в «касту неприкосновенных» любят обвинять экс-губернатора края Александра Ткачева, но он уже четыре года как не возглавляет регион и уже почти год как не находится на госслужбе, но воз и ныне там. Похоже, что судейскому сообществу потребуется предпринять очень серьезные усилия для того, чтобы исправить репутацию кубанской Фемиды. Точечные замены вряд ли помогут, раз даже военный судья ведет себя подобно опричнику, которому на кафтан высморкался смерд.

          Бродский писал: «Говоришь, что все наместники – ворюги? Но ворюга мне милей, чем кровопийца». Великий поэт, точнее, его лирический герой игнорировал тот факт, что безнаказанный ворюга очень быстро превращается в кровопийцу. Что в Краснодарском крае уже однажды произошло в Кущевской.

          Поэтому, возможно, в ситуацию с катастрофически низким правосознанием кубанских судей есть смысл вмешаться спецслужбам.


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