Почему в Краснодарском крае самые наглые судьи в России

Очередной судебный скандал произошел в России – и вновь оказался связан с одним и тем же регионом, Краснодарским краем. Если верить новостной картине, здесь живут самые коррумпированные, самые наглые, самые отмороженные служители Фемиды в стране. Почему именно Краснодарский край порождает такое явление?

Если набрать в «Яндексе» словосочетание «Краснодарский край судья», то подсказка поисковика представляет на выбор несколько фамилий. В первую очередь судья Хахалева, прославившаяся на всю страну богатой свадьбой дочери. Общая стоимость мероприятия с участием поп-звезд оценивалась в 2 млн долларов.

Затем – судья Шевченко, который обматерил адвоката и впоследствии был уволен.

Следующий – судья Новиков, фигурант ряда уголовных дел, связанных с земельными участками в Сочи.

Кроме того, персонажем сперва скандальной, а затем криминальной хроники стала краснодарская судья Парфенова, которая позировала с голыми ногами на судейском столе и оказалась под следствием за взятку.

А еще были судьи Русов (10 лет тюрьмы за взятку), Баешко (лишен полномочий за дебош), Видинеев (мошенничество), Мартынова (работала в Кущевском суде, получила семь лет тюрьмы за хищение 40 млн рублей) и так далее.

Наконец, есть совсем абсурдный случай: судья Макаров работал в Ставропольском крае, однако именно на Кубани попался на автозаправке с абсолютно голой блондинкой в машине.

Теперь веселая кубанская судейская гоп-компания пополнилась судьей Крикоровым (именно так, не путать с Киркоровым), который на пешеходном переходе сбил девушку и попытался, говоря юридическим языком, «оставить место аварии». Будучи задержанным, начал угрожать свидетелям, а затем и потерпевшей. Разумеется, местная полиция даже не зафиксировала это ДТП, что также является серьезным нарушением. После того как скандал вышел на федеральный уровень, судья Крикоров подал в отставку. Впрочем, проверка продолжается.

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Есть старый и уже, к счастью, неактуальный анекдот про «АвтоВАЗ» – как иностранные менеджеры завозили иностранные станки, иностранные запчасти, иностранных рабочих, а на выходе все равно получались ведра с гайками. «Видать, место проклятое», – решили в итоге менеджеры. Отметим, что переломить традицию все-таки удалось и к современным «Ладам» у водителей куда меньше претензий, чем в прошлые десятилетия.

Похоже, что Краснодарский край – это такое же проклятое место для судей. Выпускники разных юридических вузов и жители разных городов и даже регионов на Кубани моментально теряют человеческий облик и превращаются в хамоватых коррупционеров.

Почему именно этот благодатный регион России стал местом обитания самых скандальных судей? Ответ можно найти в стихотворении Иосифа Бродского «Письма к римскому другу». Лирический персонаж рекомендует: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги».

Краснодарский край, конечно, не самая глухая провинция, но расположен как раз у моря, а «Цезарь» если и приезжает в регион, то, как правило, на отдых.

Федеральная власть и федеральные СМИ редко обращают внимание на происходящее на Кубани – если только речь не идет о серьезных скандалах вроде вышеперечисленных, ну и массового убийства в станице Кущевской, о котором недавно вспоминали в связи с курортными условиями отсидки одного из преступников.

При этом Краснодарский край действительно богат – в первую очередь землей – как приморской, так и сельскохозяйственной. А из-за земли регулярно возникают споры. Бизнесмены идут в суд. Поскольку решаются вопросы стоимостью в десятки и сотни миллионов рублей, неудивительно, что обе стороны пытаются коррумпировать Фемиду. И, как мы видим из перечня уголовных дел, Фемида таки коррумпируется.

Но даже среди тех, кого пока не поймали, складывается особый стиль общения – как с коллегами, так и с «простыми» людьми, напоминающий карикатурных «опричников» из советских фильмов. Когда от твоего единоличного решения зависит, кому достанется очень много денег, а кому не достанется ничего, неизбежно возникает чрезмерное чувство собственной значимости.

Судья Крикоров при этом работал в окружном военном суде, то есть, по идее, не решал вопросы «большой стоимости». Но, перефразируя поговорку, «каков приход, таков и поп».

Причем, судя по количеству скандалов, на Кубани судьям почему-то отказывает элементарное чувство самосохранения. Ведь понятное же, казалось бы, дело, что любой публичный скандал – это риск лишиться хлебной должности.

Но раз за разом кубанские судьи теряют контакт с реальностью и даже заражают этим коллег из соседних регионов.

При этом понятно, что в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах судьям также регулярно приходится решать вопросы, связанные с серьезными деньгами. Но тут свою роль играет, во-первых, близость к Цезарю, а во-вторых, более пристальное внимание СМИ.

В превращении краснодарских судей в «касту неприкосновенных» любят обвинять экс-губернатора края Александра Ткачева, но он уже четыре года как не возглавляет регион и уже почти год как не находится на госслужбе, но воз и ныне там. Похоже, что судейскому сообществу потребуется предпринять очень серьезные усилия для того, чтобы исправить репутацию кубанской Фемиды. Точечные замены вряд ли помогут, раз даже военный судья ведет себя подобно опричнику, которому на кафтан высморкался смерд.

Бродский писал: «Говоришь, что все наместники – ворюги? Но ворюга мне милей, чем кровопийца». Великий поэт, точнее, его лирический герой игнорировал тот факт, что безнаказанный ворюга очень быстро превращается в кровопийцу. Что в Краснодарском крае уже однажды произошло в Кущевской.

Поэтому, возможно, в ситуацию с катастрофически низким правосознанием кубанских судей есть смысл вмешаться спецслужбам.