Краснодарский судья ушел в отставку после скандального ДТП

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, который, по информации СМИ, якобы причастен к ДТП с пострадавшей девушкой-пешеходом, написал заявление об отставке.

«16 января 2019 года судьей Краснодарского гарнизонного военного суда Крикоровым А. В. подано заявление в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации о прекращении его полномочий на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте суда.

Ранее СМИ сообщили, что Крикоров якобы угрожал «войной» семье девушки, сбитой на пешеходном переходе в Краснодаре. Видео аварии, предположительно с участием судьи, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, опубликовал телеканал «Рен-ТВ».