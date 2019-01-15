СМИ: Сбивший девушку пьяный судья пытается запугать очевидцев и родственников пострадавшей

Военный судья Арсен Крикоров якобы угрожает «войной» семье девушки, сбитой на пешеходном переходе в Краснодаре, рассказала мать пострадавшей Марина Зверева радиостанции «Говорит Москва».

Зверева рассказала, что судья связался с ней через несколько недель после ДТП, которое произошло 22 декабря.

«Теперь он мне звонит, говорит, давайте побыстрее закончим это дело. <...> Пока он никак не помогал. Только пугает войной, мол, если я куда-то пойду, он будет со мной бороться», – передает ее слова радиостанция «Говорит Москва».

Зверева отметила, что в полиции с трудом приняли ее заявление.

Она также рассказала, что ее дочь занимается тхэквондо, входит в сборную края. У нее зафиксирована травма колена, решается вопрос об операции.

Накануне телеканал «Рен-ТВ» сообщал, что военный судья в состоянии алкогольного опьянения сбил девушку на пешеходном переходе.

В Сети появилось видео, на котором мужчина в деловом костюме стоит рядом с автомобилем и кому-то звонит.

«Давай фамилию свою быстро», – говорит они угрожает «арестовать» молодого человека, заблокировавшего его автомобиль, передает «Рен-ТВ».

Как сообщает телеканал со ссылкой на очевидцев, виновник пытался скрыться с места ДТП.