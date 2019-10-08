Турист из России погиб при падении с террасы отеля на Мальорке

На испанском острове Мальорка (автономное сообщество Балеарские острова) 68-летний турист из России погиб при падении с четвертого этажа отеля, сообщает издание ABC.

По информации СМИ, инцидент произошел около 06.30 по местному времени (07.30 мск) в населенном пункте Санта-Маргарита. Отмечается, что мужчина упал с террасы своего номера. Причины трагедии устанавливает Гражданская гвардия Испании, сообщает ТАСС.

«Генеральное консульство России в Барселоне в инициативном порядке запросило у компетентных органов информацию о гибели российского туриста, которая по сведениям местных СМИ произошла сегодня на Мальорке. Подключили офис Почетного консула на Балеарских островах. Посольство держит вопрос на контроле», – говорится в сообщении посольства России в Мадриде в Twitter.

Ранее в Средиземном море утонул пожилой турист из России.